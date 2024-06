Alcaraz lijdt verrassende nederlaag op gras, elf dagen voor Wimbledon

Tennisser Carlos Alcaraz is donderdag verrassend uitgeschakeld op het grastoernooi van Queen's. In de tweede ronde moest de Spanjaard zijn meerdere erkennen in de Britse nummer 31 van de wereld, Jack Draper: 6-7 (3), 3-6.

Alcaraz, die eerder deze maand Roland Garros won, speelt het ATP-toernooi in Londen ter voorbereiding op het iconische Wimbledon, het grastoernooi dat op 1 juli begint. Vorig jaar schreef de nu 21-jarige Alcaraz zowel Queen's als Wimbledon op zijn naam.

'Tijd om aan Wimbledon te denken'

Op sociale media toont Alcaraz, de nummer twee van de wereld, zich een sportieve verliezer. "Dit is niet het resultaat dat ik wilde... Nu is het tijd om aan Wimbledon te denken", schrijft hij, waarna hij Draper feliciteert met zijn overwinning.

Voor de 22-jarige Draper was het de grootste overwinning in zijn loopbaan. Hij is inmiddels de Britse nummer één en geldt als belofte voor de toekomst.