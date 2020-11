Wereldkampioen handbiken legt Pieterpad in twee dagen af en haalt 4000 euro op

Handbiker Tim de Vries aan de start van het Pieterpad - Tim de Vries

In twee dagen heeft handbiker Tim de Vries de 500 kilometer van het Pieterpad afgelegd. De drievoudig wereldkampioen wist daarmee ruim 4000 euro op te halen voor kinderen die net als hij een aangepaste fiets nodig hebben. De laatste 100 kilometer van de route tussen Pieterburen en de Sint-Pietersberg was "behoorlijk afzien". Toch kwam hij vanmiddag rond 16.30 uur, geheel volgens planning, aan op zijn bestemming in Maastricht. Gedurende de rit fietste hij zo'n 28 tot 30 kilometer per uur. Tokio Eigenlijk zou De Vries dit jaar op de Paralympische Spelen in Tokio staan, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Hij wilde zijn trainingstijd voor de voor 2021 geplande editie goed benutten. Tegelijkertijd zag hij dat veel kinderen vanwege corona thuis zitten en niet kunnen sporten. Hij besloot de twee zaken te combineren en liet zich sponsoren voor zijn tocht. Het resultaat, 4000 euro, gaat naar de Johan Cruyff Foundation, die het geld doneert aan Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Zij laten er aangepaste fietsen van maken.

Quote Ik realiseerde tijdens de laatste klim: ik ben gisteren nog in Groningen gestart. Dit zijn echt heel veel kilometers. Handbiker Tim de Vries

"De tocht ging heel goed. En het geeft een waanzinnig gevoel dat ik zo veel kilometers heb afgelegd. Dat heb ik blijkbaar niet voor niks gedaan." Supporters stonden op sommige plekken langs de kant van de weg om De Vries aan te moedigen. Ook konden ze de topsporter volgen via gps. "Ze konden zelfs mijn hartslag zien." De dunne banden van de aangepaste wielrenfiets hadden onderweg moeite met de ondergrond, die vooral in Groningen soms kleiachtig was. Ook was het op sommige plekken onhandig dat de fiets van De Vries erg laag boven de grond hangt. "Ik zit in een bepaalde positie, alles ging pijn doen op een gegeven moment." Na de eerste 130 kilometer moest De Vries even stoppen voor een fietsreparatie: