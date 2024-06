Onsamenhangend Engeland koestert punt na moeizame wedstrijd tegen Denemarken

In de slotfase ging bij Engeland de knop om. Het toonde niet meer de ambitie om te winnen of om leuk voetbal te spelen. Een punt was voor Engeland namelijk lang niet verkeerd, in de wetenschap dat Slovenië eerder op de dag gelijk had gespeeld tegen Servië.

Dinsdag wacht Engeland een wedstrijd tegen Slovenië. Een gelijkspel is dan genoeg om door te gaan als nummer één of twee in de poule. De Denen spelen dan een alles-of-niets-wedstrijd tegen Servië.