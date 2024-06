Cruiseschip redt 68 migranten van zee bij Canarische Eilanden

Bijna zeventig migranten die op weg waren naar de Canarische Eilanden zijn door een cruiseschip gered. In het houten bootje waarop de migranten zaten werden ook vijf lichamen aangetroffen.

Een olietanker zag het bootje op zo'n 815 kilometer ten zuiden van Tenerife drijven en schakelde de Spaanse autoriteiten in. Omdat werd gevreesd voor het lot van de opvarenden, gaf de kustwacht het cruiseschip Insignia, dat in de buurt voer, opdracht om te gaan helpen.

De bemanning van het cruiseschip redde 68 mensen. Ook werden drie lichamen geborgen. Door slecht weer lukte het het personeel van de Insignia niet om de overige twee lichamen van boord te halen. Ze lieten daarom een gps-tracker voor de kustwacht achter bij de overledenen.

Op het cruiseschip krijgen de geredde migranten medische hulp, voedsel, drinken en kleding. De kustwacht is met een boot onderweg naar het schip en zal daarna op zoek gaan naar het wrak van het houten bootje. Verwacht wordt dat de Insignia morgen afmeert in de haven van Santa Cruz in Tenerife.

Gevaarlijke route

De Spaanse eilandengroep, relatief dicht bij de kust van Marokko en Mauritanië, is een populaire bestemming voor migranten uit Afrika. Spanje ziet steeds meer mensen een boottocht wagen. Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken arriveerden vorig jaar ruim 55.000 migranten per boot. Dit jaar zijn het er tot nu toe 23.000. De meesten van hen komen aan bij de Canarische Eilanden.

Het is echter een gevaarlijke route, met stormen en hoge golven. Kwetsbare vaartuigen kunnen dan makkelijk kapseizen. Volgens de mensenrechtenorganisatie Walking Borders zijn er op de route in de eerste maanden van dit jaar bijna 5000 mensen om het leven gekomen.