Farmaceut uit VS in de clinch met Nederlandse artsen over duur kankermedicijn

Volgens directeur Jeroen Nugteren van Treatmeds hebben farmaceuten geen belang bij kostenverlagende onderzoeken. "Dat is direct niet in het belang van de aandeelhouders van de farmaceuten."

Uiteindelijk kon MSD geen bezwaar maken omdat het onderzoek reeds was goedgekeurd door een onafhankelijke medisch-ethische commissie.

'Heel netjes onderzocht'

Los van dit onderzoek kwam de beroepsvereniging van medisch oncologen (NVMO) in 2021 met een advies. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten raadde de vereniging artsen aan lagere Keytruda-doseringen aan.

MSD schreef opnieuw een kritische brief, deze keer aan de koepel Zorgverzekeraars Nederland. In het stuk, in handen van de onderzoeksredactie, schrijft de farmaceut dat er door oncologen "met kwetsbare patiënten wordt geëxperimenteerd in het veld" en dat er "geen klinisch bewijs gebaseerd op gerandomiseerd onderzoek is" dat lagere doseringen rechtvaardigt. Zorgverzekeraars en oncologen zagen in de brief geen aanleiding om het advies te wijzigen.