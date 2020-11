Massaal afscheid van bisschop Montenegro die aan corona overleed

In Montenegro is de Servisch-orthodoxe bisschop Amfilohije Radovic onder grote publieke belangstelling begraven. Hij overleed vrijdag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van een coronabesmetting. Bij de uitvaart in de hoofdstad Podgorica was het zo druk, dat volgens lokale media bijna niemand zich aan de coronaregels hield.

Artsen hadden er bij de autoriteiten op aangedrongen om Radovic niet in een open kist op te baren. Dat gebeurde toch, met als gevolg dat vele gelovigen naar de kist toe kwamen om het lichaam van de bisschop aan te raken of zelfs te kussen. De meesten droegen geen mondmasker en afstand houden was onmogelijk.

Milosevic en Karadzic

Radovic was niet alleen een geestelijk leider, maar mengde zich ook decennialang in het politieke debat in Montenegro. Hij stond bekend als pro-Russisch en anti-westers. In de Joegoslavische burgeroorlog in de jaren 90 stelde Radovic zich op achter de Servische president Milosevic en de Bosnisch-Servische leider Karadzic, die overigens zelf in Montenegro is geboren.

Radovic verzette zich fel toen Montenegro zich wilde afscheiden van Servië, tot ergernis van premier Djukanovic, de huidige president. Desondanks stemde de bevolking in 2006 met een krappe meerderheid voor onafhankelijkheid.

'Goddeloos'

Radovic lag ook overhoop met de Montenegrijns-orthodoxe kerk. Die ontstond in 1993 en werd door de regering erkend, maar niet door de andere orthodox-christelijke kerken. Zo'n 30 procent van de christenen in Montenegro stapte over naar de nieuwe kerk, de rest bleef de Servisch-orthodoxe kerk trouw. Radovic noemde de Montenegrijns-orthodoxe kerk goddeloos.