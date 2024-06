Van der Breggen over onverwachte wielerterugkeer: 'Er kwam een kriebel'

Van der Breggen won veel in haar loopbaan: onder meer een olympische titel op de weg in Rio de Janeiro in 2016, drie wereldtitels, vier keer de Giro d'Italia en liefst zeven keer de Waalse Pijl.

Bij haar doorstart kijkt ze niet naar de prijzen, maar wil ze vooral onderdeel zijn van het team en andere rensters helpen. Ze wil genieten van de sport.

"Ik wil gewoon terugkomen. De wedstrijden zijn ter ondersteuning van die meiden, ze winnen ontzettend veel." Haar eigen kracht ligt in "het gedeelte bergop", zegt ze. Daarmee kan ze het peloton helpen.

Leven zonder topsport

De profrenster miste het fietsen aanvankelijk niet. "Toen ik stopte, was ik heel blij dat ik een leven had zonder topsport, dat je andere dingen kan doen."

Het feit dat ze in 2022 ploegleider werd, heeft haar vooral zelf veel opgeleverd. Als renster volgde ze haar eigen koers, nu volgde ze veel nauwgezetter andere pelotons en rensters. Ze ontdekte nieuwe tactieken.