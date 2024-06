Belgische politie ontdekt drugslab in ondergrondse mergelgroeve

De politie in België heeft een drugslab ontdekt in een ondergrondse mergelgroeve in Riemst, net over de grens bij Maastricht. Om het lab te bereiken moest de politie door een schacht afdalen, schrijft de omroep VRT.

De mergelgroeve ligt onder de fundering van een woning die de politie binnenviel. Agenten moesten zeven meter naar beneden klimmen. Daar werd een grote hoeveelheid drugsafval en enkele productieketels aangetroffen. In het lab werd vermoedelijk amfetamine geproduceerd.

Aan de vondst van het ondergrondse drugslab ging maandenlang onderzoek vooraf. Bij de inval werden twee personen aangehouden. Een van hen is de 58-jarige bewoner van de woning.