Sassuolo verschalkt Napoli en is tweede, Lazio krabbelt op met spectaculaire zege

Sassuolo is na zes wedstrijden de verrassende nummer twee van de Serie A. De bescheiden ploeg uit de Povlakte won enigszins fortuinlijk met 2-0 bij Napoli en bleef zo ongeslagen.

Dat gold op voorhand ook voor Napoli, dat alleen op papier een nederlaag leed. De enige nederlaag van de Napolitanen dit seizoen kwam namelijk omdat de selectie na een uitbraak van het coronavirus op last van de lokale autoriteiten niet mocht afreizen naar Turijn voor het duel met Juventus. Het kwam de club op een reglementaire 3-0 nederlaag en een punt in mindering te staan.

Tegen Sassuolo was Napoli gevaarlijker en kreeg onder meer via Dries Mertens grote kansen. Sassuolo bood echter goed tegenstand met het herkenbare positiespel, al leidde dat getik zelden tot een kans. Na rust kreeg Sassuolo de voorsprong in de schoot geworpen na een makkelijk gegeven strafschop. International Manuel Locatelli schoot onverstoord raak.

In blessuretijd kopte Kostas Manolas toch de 1-1 binnen, nadat een kopbal van Victor Osimhen via de doelman en de lat opnieuw het veld in was gestuiterd. Osimhen stond in eerste instantie echter buitenspel en dus werd de treffer afgekeurd.

Bij het gefrustreerde Napoli stond de achterdeur vervolgens wagenwijd open en Maxime Lopez profiteerde: 2-0. Het is voor het eerst in acht seizoenen Serie A dat Sassuolo weet te winnen in Napels.