Zeker 36 doden door illegaal gestookte drank in India

In de Indiase deelstaat Tamil Nadu zijn zeker 36 mensen overleden en ruim honderd anderen in het ziekenhuis beland na het drinken van illegaal gestookte alcohol, melden lokale media. De illegaal gestookte drank zou methanol bevatten, een giftig alcohol. Het aantal mensen dat er slecht aan toe is stijgt, waardoor het dodenaantal nog kan oplopen.

"Dit incident had niet mogen gebeuren", schrijft minister-president Stalin van de deelstaat op X. Ook meldt hij dat er meerdere personen zijn gearresteerd en dat er actie is ondernomen tegen verschillende ambtenaren vanwege het incident.

Methanol wordt vaak gebruikt in huishoudproducten of brandstof. Ook kan het ontstaan als drank niet op de juiste manier gebrouwen wordt. Een kleine hoeveelheid kan al leiden tot grote schade aan de lever of blindheid.

In India waren de afgelopen jaren vaker gevallen van alcoholvergiftigingen door methanol. Niet iedereen kan zich de officiële merken uit de overheidswinkels veroorloven. Dat leidt ertoe dat mensen alcohol kopen die niet officieel goedgekeurd is voor menselijke consumptie.