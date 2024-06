Bondscoach Deschamps: 'Nu nog geen beslissing over Mbappé, gezond verstand gebruiken'

Het is nog onduidelijk of Kylian Mbappé morgenavond kan spelen tegen het Nederlands elftal, zo stelt de Franse bondscoach Didier Deschamps tegenover de NOS. De sterspeler brak maandag zijn neus in het groepsduel met Oostenrijk, maar het is nog onduidelijk of hij fit genoeg is om vrijdagavond (21.00 uur) tegen Oranje in actie te komen.

"We moeten ons gezond verstand gebruiken", begint Deschamps. "We hebben hem gisteren op de training gezien en vanavond gaan we het weer proberen op de training. We gaan het morgen zien...."

"Het is fijn dat Kylian zelf wil spelen, maar we beslissen het als we het beslissen", voegde de bondscoach daar cryptisch aan toe.

Griezmann houdt van Koeman en De Jong

Antoine Griezmann, ploeggenoot van Mbappé bij het Franse nationale elftal: "Zijn neus is minder gezwollen. We bekijken tot het laatste moment hoe het gaat. Of hij vrijdag tegen Nederland gaat spelen, weet ik niet. Kylian is een van de beste spelers ter wereld, dus het maakt wel een verschil of hij er wel of niet bij is."

Daarnaast liet Griezmann zich ook uit over Ronald Koeman, met wie hij samenwerkte bij FC Barcelona. "Ronald is een coach waar ik echt van hield. Hij was vrij duidelijk naar zijn spelers en zei wat hij dacht. Dat is in het voetbal niet altijd het geval", aldus Griezmann.

Griezmann zei verder van de speelstijl van het Nederlands elftal te houden. "Maar ze hebben veel geblesseerden. Ik houd van een speler als Frenkie de Jong, hij is zeer goed."