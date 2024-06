Wateroverlast bij festival Graspop in België, ook Pinkpop treft maatregelen

Alle parkeerterreinen en delen van de camping van het festival Graspop in België zijn de komende dagen gesloten vanwege wateroverlast. Omwonenden bieden hulp door parkeer- en kampeerplekken aan te bieden, na een oproep van de burgemeester van Dessel.

Festivalterreinen op diverse plekken in Nederland en België hebben last van de grote hoeveelheden regen van afgelopen tijd. Vorige week nog zaten honderden auto's vast in de Harlingse modder op een parkeerterrein van festival Oerol. Deze week kwamen de parkeervelden van Graspop, een metalfestival dat verspreid over vier dagen zo'n 200.000 bezoekers trekt, onder water te staan. Omwonenden bieden nu een uitweg.

"Tentje mag in de tuin en 's morgens maak ik spek met eieren", zegt Willy Pattyn tegen de Vlaamse omroep VRT. Hij is zelf jarenlang bezoeker van Graspop geweest en is blij om festivalgangers te helpen. Ook heen en weer rijden naar het festivalterrein vindt hij geen probleem. Wel vraagt hij een kleine vergoeding.

Vooral via Facebook weten mensen elkaar te vinden en helpen. Sommigen stellen zelfs hun logeerkamer gratis beschikbaar.

Ook maatregelen op Pinkpop

Dit weekend staan er ook in Nederland festivals op het programma die er alles aan willen doen om ervoor te zorgen dat hun bezoekers zo min mogelijk wateroverlast ervaren.

Zo houdt Pinkpop rekening met alle scenario's, ook al is er weinig regen voorspeld en is een deel van het terrein geasfalteerd. "We hebben extra rijplaten achter de hand, die worden uitgeleend door andere festivals", zegt een woordvoerder van organisator Mojo Concerts.

De 1500 tot 2000 parkeerplekken van parking P5 blijven gesloten voor festivalgangers met een weekendticket. Het gras is in te slechte staat. Mensen met een parkeerticket krijgen hun geld terug van Mojo.

De organisatie van Pinkpop deelde vanochtend een video op sociale media met tips "zodat jouw weekend niet in het water valt". Bezoekers wordt bijvoorbeeld aangeraden om een poncho mee te nemen. Paraplu's mogen - zoals gewoonlijk - niet mee omdat die het zicht van het publiek belemmeren.

Unieke situatie door vele buien

Omdat festivalterreinen vaak meerdere keren per jaar gebruikt en vertrapt worden, is het extra lastig voor de grond om al het water te verwerken. Daarnaast heeft de grote hoeveelheid regen van de afgelopen maanden geleid tot een ontzettend verzadigde bodem.

"Ik ben zelf bijna 60 jaar en ik heb dit echt nog nooit meegemaakt", zegt Gerard Korthals, bodembioloog aan de universiteit in Wageningen. Hij benadrukt dat de recente hoeveelheid neerslag in combinatie met een relatief koude periode onbekend terrein is voor bodemexperts.

Hij verwacht in ieder geval dat de problemen van festivalterreinen nog wel even kunnen voortduren, omdat de grond zo vol met water zit. Wat er daarna gebeurt, valt lastig te zeggen.

"Als er nu extreme droogte en warmte aankomen, dan weten we echt niet wat er met de bodem gaat gebeuren", aldus Korthals.