Servië pakt in de slotseconden een punt in clash tegen Slovenië

Servië heeft op de valreep gelijkgespeeld tegen Slovenië, dat de clash in groep C dacht te gaan winnen door een treffer van Zan Karnicnik in de 69ste minuut, maar in de slotseconden alsnog de 1-1 van spits Luka Jovic kreeg te incasseren.

In dezelfde groep spelen om 18.00 uur Denemarken en Engeland tegen elkaar in Frankfurt.