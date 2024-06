Stonehenge niet beschadigd door protestactie klimaatactivisten

De twee verantwoordelijke activisten werden gisteren direct gearresteerd. Premier Sunak reageerde verontwaardigd op de actie. Hij zei tegen de BBC dat het een "schandelijke daad van vandalisme" is. Stonehenge bleef open voor publiek.

Tomatensoep op Van Gogh

De actiegroep Just Stop Oil wil dat de regering stopt met het verlenen van vergunningen voor nieuwe olie- en gasprojecten in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen jaren kwam de groep geregeld in het nieuws met acties. Zo gooide een klimaatactivist tomatensoep op een schilderij van Vincent van Gogh. Ook lijmde iemand zijn hoofd vast aan Johannes Vermeers Meisje met de parel in het Mauritshuis in Den Haag.