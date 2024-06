Servië woedend om spreekkoren Kroaten en Albanezen, dreigt EK te verlaten

De Servische bond is woedend wegens spreekkoren over het doden van Serviërs die te horen waren tijdens de EK-wedstrijd Kroatië-Albanië en eist straffen voor de twee landen. De Servische voetbalbond wil dat de UEFA sancties oplegt.

Zo niet, dan dreigt Servië zich zelfs terug te trekken van het EK.

"Dood, dood, dood de Serviër", riepen de Kroatische en Albanese fans volgens Jovan Surbatovic, algemeen secretaris van de Servische bond, tijdens het onderlinge duel woensdag (2-2). "We eisen dat de UEFA de bonden van beide landen straft."

Straf Servië

Servië werd eerder dit EK zelf al gestraft voor wangedrag op de tribunes, waar fans racistische leuzen lieten horen.

"Wij werden gestraft voor individuele gevallen en onze fans gedroegen zich veel beter dan de anderen", zei Surbatovic tegen de Servische omroep PTC. "Wat daar is gebeurd, is schandalig en we zullen de UEFA om sancties vragen, zelfs als dat betekent dat we mogelijk niet verder zullen spelen."

De boete die Servië van de UEFA kreeg, kwam overigens ook na klachten van een andere bond. Kosovo, dat niet deelneemt aan het EK, diende een klacht in over "Servische fans die politieke, chauvinistische en racistische boodschappen tegen Kosovo lieten zien."

Servië kreeg eerder dit EK ook al een boete van 14.000 euro omdat fans dingen op het veld hadden gegooid tijdens de wedstrijd tegen Engeland.

Surbatovic deed ook nog een oproep aan de eigen fans in Duitsland. "Wij Serven zijn heren en wij hebben een open hart, dus ik vraag de fans zich als heren te blijven gedragen."