Filipijnen woest op China na clash op zee: 'Schaamteloze agressie'

De Filipijnse boten voeren in de buurt van een zandbank in de Zuid-Chinese Zee, de Second Thomas Shoal. Daar ligt een aan de grond gelopen oorlogsschip vanwaar Filipijnse militairen proberen te voorkomen dat China het gebied bezet.

De zandbank ligt binnen de 'Exclusieve Economische Zone' van de Filipijnen, maar wordt geclaimd door China. China eist bijna de gehele Zuid-Chinese Zee op, ook al behoort die officieel tot internationale wateren.