Flinke tennisafvaardiging voor Olympische Spelen in Parijs, Rus in wachtkamer

De 33-jarige Rus is dicht bij haar olympische debuut. Ze is nog in afwachting of ze zich met Schuurs heeft gekwalificeerd voor het dubbelspel. Dat proces loopt momenteel nog, zo meldt de KNLTB.

Als Rus aan de criteria heeft voldaan, plaatst ze zich automatisch ook voor het enkelspel. Op 4 juli maakt de ITF bekend welke teams zich daadwerkelijk hebben gekwalificeerd.

De 30-jarige Schuurs zit dus nog even in de wachtkamer of zij in Parijs met Rus in het dubbelspel kan uitkomen. Ze debuteerde in 2021 aan de zijde van Kiki Bertens op de Spelen. Het duo verloor in de tweede ronde.

Schuurs/Koolhof

Het is de intentie dat Schuurs en Koolhof op de Spelen een koppel in het gemengd dubbelspel gaan vormen. De duo's van dit toernooi worden op 24 juli in Parijs vastgesteld.

Het olympisch tennistoernooi duurt van zaterdag 27 juli tot en met zondag 4 augustus. De wedstrijden worden gespeeld op de gravelbanen van Roland Garros.