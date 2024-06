Graf op zandvlakte in Almere blijkt nieuwe islamitische begraafplaats

Een eenzaam graf op een verder lege zandvlakte in Almere deed de wenkbrauwen van inwoners de afgelopen dagen fronsen. Het blijkt te gaan om een eerste graf op een nieuwe islamitische begraafplaats in de stad.

Het 4000 vierkante meter grote terrein langs de A6 is nu nog toegankelijk voor wandelaars of mensen die de hond uitlaten. Er staan geen hekken omheen. Evenmin is er een bord te vinden of iets anders dat erop wijst dat het om een begraafplaats gaat. Een verbaasde vrouw maakte een filmpje toen ze op het graf was gestuit en stuurde het naar Omroep Flevoland.

Vertraging

Sheriel Nabie, voorzitter van de Stichting Nederlandse Moslim Associatie, zegt tegen de regionale omroep dat er een vergunning is voor duizend graven en een moskee, maar dat de bouw daarvan vertraging heeft opgelopen. Toch is er vorige week de eerste moslim begraven. Morgen is de tweede begrafenis op het bouwterrein.

De voorzitter zegt dat het om een privéterrein gaat, maar erkent dat het voor anderen niet duidelijk is dat er een begraafplaats is gevestigd. Nabie heeft nu opdracht gegeven om een bord te laten plaatsen. Ook worden mogelijk beveiligers ingezet om mensen op afstand te houden.