Mbappé wil spelen tegen Oranje, test masker vanavond op laatste training

Gebroken neus of niet, Kylian Mbappé wil spelen tegen Nederland. De Franse aanvoerder test vanavond op de laatste training voor het groepsduel met Oranje het speciaal gemaakte masker dat hij zou moeten gaan dragen. Nederland en Frankrijk treffen elkaar vrijdagavond (21.00 uur) op het EK.

Wanneer een beslissing valt over het wel of niet meespelen van Mbappé is niet bekend. Wel is duidelijk dat Mbappé ondanks zijn gebroken neus wil voetballen tegen Nederland. Dat laat een woordvoerder van het Franse nationale team weten aan de NOS.