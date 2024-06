Ruimtepuin steeds groter probleem, hoop gevestigd op grijparmen en laserbezems

Wie betaalt er eigenlijk voor de schoonmaakplannen? Bij oude satellieten is het duidelijk van wie ze zijn, dus ruimtevaartorganisaties zouden kunnen betalen om die op te ruimen. In de Verenigde Staten is onlangs voor het eerst een boete uitgedeeld aan een bedrijf dat er niet in slaagde om een oude satelliet te verwijderen.

Voor kleiner puin is het vaak niet te achterhalen van wie het afkomstig is. "Maar als we niks doen, kunnen we binnenkort misschien helemaal geen gebruik meer maken van de ruimte. Iedereen die actief is in de ruimtevaart heeft financieel belang bij een schone ruimte", zegt Pieters.

Ook Letizia is voorzichtig optimistisch. Er is nu veel meer aandacht en kennis dan voorheen en nieuwe missies worden tegenwoordig zo ontworpen dat er veel minder puin wordt veroorzaakt. "Voorkomen is altijd beter dan genezen, maar we zullen een combinatie van beide nodig hebben om de ruimte op een duurzame manier te kunnen gebruiken."