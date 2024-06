Drie Groningers opgepakt vanwege fraude met bevingsschade

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft drie mensen aangehouden die worden verdacht van fraude rond bevingsschade. Het gaat om twee mannen van 27 en 38 en vrouw van 21.

Er werden vanochtend invallen gedaan bij meerdere woningen in de omgeving van Groningen. Volgens RTV Noord gebeurde dat onder meer bij een villa in Haren. Er is beslag gelegd op onder meer telefoons en harde schijven.

Subsidies

Vanwege de aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen kunnen woningeigenaren met schade aanspraak maken op subsidies en vergoedingen. Gedupeerden kunnen aankloppen bij de overheidsinstanties Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De twee mannelijke verdachten dienden voor meerdere woningen aanvragen in bij IMG. Het bouwbedrijf van de 27-jarige verdachte verrichte de herstelwerkzaamheden voor de woningen. Uit onderzoek blijkt dat de schade vermoedelijk niet hersteld is en de aangeleverde facturen vervalst waren. Daarnaast zou het tweetal ook voor andere panden kosten hebben geclaimd met valse documenten.

Twee ton

Bij SNN zouden ze bijna 50 keer een verduurzamingssubsidie hebben aangevraagd. Hiervoor werden vermoedelijk vervalste IMG-besluiten en facturen gebruikt. In totaal vroegen de mannen 350.000 euro aan subsidies en vergoedingen aan, waarvan bijna 200.000 euro werd uitbetaald.

Wat de rol van de 21-jarige vrouw zou zijn, is niet duidelijk. Ook zij wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte.