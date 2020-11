Vrouwen rijden La Course komend jaar in openingsweekend Tour de France

De achtste editie van La Course - de vrouwenwedstrijd van de Tour de France - wordt volgend jaar op zondag 27 juni gehouden. Op die dag rijden de mannen in Bretagne de tweede etappe van hun Tour.

Dat werd zondagavond bekendgemaakt tijdens de presentatie van het etappeschema van de Tour de France.

Nederlandse toppers

De vrouwen moeten in hun koers in ieder geval de Mur de Bretagne over, iets waar Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen wel raad mee weten. Van Vleuten won La Course in 2017 en 2018 en Van der Breggen in 2015.

Ook Marianne Vos zegevierde een keer, in 2019. Dit jaar was ze dicht bij een tweede overwinning, maar de Britse Elizabeth Deignan klopte haar op de eindstreep.