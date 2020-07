De uitzending van 1 juli

Arrestaties na invoering omstreden veiligheidswet Hongkong

In Hongkong zijn 180 demonstranten opgepakt. Het protest is een reactie op de invoering van de omstreden veiligheidswet voor Hongkong, die de Chinese overheid gisteren heeft doorgevoerd. Het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong is sinds gisteren verboden.

Mensen die in Hongkong zijn opgepakt, kunnen worden overgeleverd aan het Chinese rechtssysteem. Met de nieuwe veiligheidswet wil Peking een einde maken aan de onrust in Hongkong. Het is vandaag precies 23 jaar geleden dat Hongkong aan China werd overgedragen. Correspondent Sjoerd den Daas is vanavond te gast.