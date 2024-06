Topfitte Tadic heeft indruk gemaakt in Turkije: 'Iedereen is gek op hem'

Oosterwolde is onder de indruk van Tadic, die snel een hoofdrol in het team voor zich opeiste. "Hij is gewoon een hele belangrijke speler voor ons. Met zijn ervaring heeft hij alles al meegemaakt, dus spelers weten dat en luisteren ook naar hem."

Dat beaamt Yordi Yamali, die het Turkse voetbal op de voet volgt en werkzaam is voor sportzender ESPN. "Binnen drie weken had Tadic iedereen overtuigd", weet Yamali. "Die status die hij bij Ajax had, van leider en aanvoerder van het elftal, die had hij in Turkije ook weer supersnel bewerkstelligd."