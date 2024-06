Herstelde Vingegaard en Van Aert opgenomen in Tour-ploeg Visma-Lease a Bike

Jonas Vingegaard, de Deen die de afgelopen twee edities van de Tour de France op zijn naam schreef, zal ook bij de komende Ronde van Frankrijk aan de start staan. Zo heeft zijn ploeg Visma-Lease a Bike bekendgemaakt.

Ook Wout van Aert is opgenomen in de ploeg die over ruim een week in Florence aan het vertrek zal staan. De deelname van de beide renners was onzeker geworden na zware valpartijen waarbij ze betrokken waren.

De 27-jarige Vingegaard ging in april hard onderuit tijdens de Ronde van het Baskenland en liep daarbij een sleutelbeenbreuk, enkele gebroken ribben en een longkneuzing op. Hij mocht pas na twaalf dagen het ziekenhuis verlaten.

'Benieuwd waar ik sta'

Sindsdien werkte hij hard aan zijn herstel. Met succes, zo blijkt nu. Maar hij zal aan zijn vierde Tour beginnen - hij debuteerde in 2021 met een tweede plaats in het eindklassement achter Tadej Pogacar - zonder wedstrijddagen in de benen.

Vingegaard weet daardoor niet zo goed wat hij kan verwachten. "We hebben met z'n allen hard gewerkt om tot dit punt te komen en uiteraard ben ik heel benieuwd waar ik nu sta. Maar ik ben blij dat ik in de Tour kan starten. Ik voel me goed en ben erg gemotiveerd."