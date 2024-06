Nieuwe sancties tegen Rusland: EU-verbod op doorvoer van vloeibaar gas

Ambassadeurs van de EU-lidstaten zijn het eens geworden over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De strafmaatregelen zijn onder meer gericht tegen de doorvoer van Russisch vloeibaar gas (lng).

Dat heeft gevolgen voor de haven van Zeebrugge, in België, een van de drie grote Europese havens van waaruit Russisch lng wordt verscheept naar landen buiten Europa. Het verbod moet ertoe leiden dat Moskou minder vloeibaar gas verkoopt en daardoor minder geld kan steken in de oorlog tegen Oekraïne.

Sinds het begin van de oorlog is de Europese import van Russisch gas sterk gedaald, maar die van het vloeibare gas juist gestegen. Vorig jaar werd er 20 procent meer Russische lng naar Europa geëxporteerd dan in 2021, het jaar voor de invasie.

Ongeveer een kwart van het vloeibare gas wordt doorgevoerd naar China, India en andere landen buiten de EU. Voor een totaalverbod op Russische lng is op dit moment binnen de EU te weinig steun.

Nieuwe namen op sanctielijst

Verder worden ruim 100 personen en bedrijven die een band hebben met het Russische regime toegevoegd aan de sanctielijst. Daar staan nu ruim 2200 mensen en bedrijven op.

Het is het veertiende pakket sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. De nieuwste maatregelen zijn ook bedoeld om het omzeilen van bestaande sancties tegen te gaan, hoewel dat deel onder druk van Duitsland wel is afgezwakt. Berlijn is bang dat de plannen de eigen industrie te veel schaden.

Sancties worden onder meer omzeild via dochterbedrijven van Europese ondernemingen. Die leveren bijvoorbeeld technologie die Rusland kan gebruiken voor militaire doeleinden, zoals chips. De Europese Commissie wil daar een eind aan maken.

Aanvallen op energiesector

Op het slagveld gaan de aanvallen over en weer door. Rusland heeft vanochtend opnieuw de energiesector in Oekraïne aangevallen. Netbeheerder Ukrenergo zegt dat er schade is in onder meer de regio's Kyiv en Donetsk. Zeven mensen raakten gewond en ruim 218.000 klanten kwamen zonder elektriciteit te zitten, meldt het ministerie van Energie.

De aanval werd volgens Oekraïne uitgevoerd met kruisraketten, geleide raketten en gevechtsdrones. Het leger claimt dat alle drones en vijf raketten werden onderschept.

Brand in oliedepots

Aan de andere kant hebben Oekraïense drones brand veroorzaakt in twee Russische brandstofdepots, melden Russische gouverneurs. Een andere drone zou een huis in de stad Slavjansk aan de Koeban hebben getroffen, waarbij een vrouw zou zijn omgekomen.

Het Russische ministerie van Defensie maakt geen melding van schade en zegt alleen dat er vijftien drones zijn neergeschoten. Of de informatie klopt, is niet te verifiëren.