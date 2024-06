Niemand vervolgd voor doodschieten wolf in Wapse

De mensen die betrokken waren bij het doodschieten van een wolf in het Drentse Wapse vorig jaar, worden niet langer vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Het dier werd begin juli door een politieagent doodgeschoten na een incident met een schapenboer in het dorp. De boer raakte daarbij gewond aan zijn arm, schrijft RTV Drenthe.

De burgemeester gaf diezelfde dag nog akkoord voor het afschieten van de wolf. Natuurorganisaties deden vervolgens aangifte tegen de boer, zijn zoon, de politieagent die het dier doodschoot en de burgemeester en locoburgemeester. De wolf is een beschermde diersoort en mag niet zomaar doodgeschoten worden.

Immuniteit

De zaken tegen burgemeester Rikus Jager, locoburgemeester Henk Doeven en de politieagent worden geseponeerd vanwege strafrechtelijke immuniteit. "Het OM is van mening dat hun handelen valt onder de uitvoering van een exclusieve bestuurstaak, waardoor strafrechtelijke vervolging niet mogelijk is", verklaart het OM.

Wel vindt het OM dat de (loco)burgemeester eerst een deskundige had moeten raadplegen. "De alternatieven voor afschot zijn wat het OM betreft onvoldoende verkend."

De wolf was in de vroege ochtend van 9 juli op het perceel van de boer beland, binnen het wolfwerend raster. Toen de eigenaar zag dat enkele van zijn schapen en geiten waren aangevallen, belde hij de politie. De boer werd aangeraden het hek te openen zodat de wolf kon ontsnappen. Dat heeft de boer niet gedaan. Toen de man vervolgens zelf probeerde het dier te verjagen, is hij gebeten.

Niet goed gehandeld

Het OM vindt dat de man en zijn zoon (om wiens erf het ging) niet goed gehandeld hebben. "Door vervolgens de confrontatie aan te gaan met het wilde dier, zijn er gebeurtenissen in gang gezet waardoor de wolf uiteindelijk doodgeschoten is."

Er is echter volgens het OM niet genoeg bewijs om aan te tonen dat de twee mannen de wolf dusdanig verstoord hebben dat ze met hun handelen de wet Natuurbescherming hebben overtreden.

Ook houdt het OM rekening met de stressvolle omstandigheden. "Het aantreffen van gewonde en gedode schapen en geiten in bijzijn van een wolf zal een onverwachte en beangstigende situatie geweest zijn, wat het handelen van de man en zoon beïnvloed kan hebben", aldus het OM.

103 schapen

De wolf doodde in de zes maanden voor zijn dood zeker 103 schapen, een geit en een pony, bleek eerder al uit gegevens van overheidsorganisatie BIJ12.