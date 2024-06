Volleyballers kunnen Spelen bijna vergeten na nederlaag tegen Iran in Nations League

De Nederlandse volleyballers kunnen deelname aan de Spelen in Parijs bijna uit hun hoofd zetten na een nieuwe nederlaag in de Nations League. In Manilla was Iran in vijf sets te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 25-22, 22-25, 25-21, 20-25, 15-10.

Voor Nederland is het de vierde nederlaag op rij. Tot deze week had Iran, laatste in de Nations League, nog geen wedstrijd gewonnen. Woensdag pakte het de eerste overwinning tegen de Verenigde Staten.

Gelijk op

In de eerste set kende Nederland een valse start en kwam het direct achter, maar Nimir Abdel-Aziz bracht Nederland terug in de set met drie aces op rij.

Aan het einde van de gelijk opgaande set trok Iran toch aan het langste eind.