Vanavond op tv: Groeiende uitgaven kankermedicijnen onhoudbaar • Hoorzittingen beoogd bewindslieden

Hoorzittingen beoogd bewindslieden



Vandaag starten de hoorzittingen met beoogd ministers en staatssecretarissen. De kandidaat-bewindspersonen trappen af met een introductie over zichzelf. Daarna kunnen Kamerleden vragen stellen. Het is een nieuw fenomeen in de Haagse politiek waar niet alle partijen even enthousiast over zijn. Onder andere het CDA, de SP en de ChristenUnie hebben gezegd niet mee te doen. Henri Bontebal (CDA) vreest met de hoorzitting 'spektakelpolitiek'. De beoogd ministers die vandaag hun opwachting maken zijn Judith Uitermark (NSC), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Mona Keijzer (BBB), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eppo Bruins (NSC), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Eddy van Hijum (NSC), Sociale Zaken en Werkgelegenheid.