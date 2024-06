Van der Breggen keert in 2025 als profrenster terug in het peloton

Van der Breggen won veel in haar loopbaan: onder meer een olympische titel in Rio de Janeiro in 2016, drie wereldtitels, vier keer de Giro d'Italia en liefst zeven keer de Waalse Pijl.

Ze kroop in 2022 als ploegleider achter het stuur bij haar ploeg SD Worx en deed dat niet onverdienstelijk. De formatie bleef winnen, vorig jaar meer dan ooit zelfs. Mede ook dankzij Demi Vollering, de klassementsvrouw die als haar opvolgster werd gezien.

Gravelwedstrijd

Toch borg Van der Breggen, die haar besluit later vandaag zal toelichten bij een persmoment in Apeldoorn, haar racefiets nooit helemaal op.

Ze hield haar conditie op peil en kon recent op trainingskampen nog opvallend goed mee met de huidige generatie. Ze werd in mei zelfs tweede in de Spaanse gravelwedstrijd Traka, waarbij ze enkele rensters van haar ploeg achter zich liet.

Ze keert terug op het moment dat Vollering de ploeg per 1 januari juist gaat verlaten.