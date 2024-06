Een cornerprobleem? Oranje wil er niets van weten: 'Niet te groot maken'

Maar toch: tegengoals uit een standaardsituatie zit een ploeg nooit lekker. "We hebben hier tijd genoeg om daarover te praten", zei Verbruggen deze week al in Wolfsburg. "Maar we moeten er ook niet een te groot ding van maken. We hebben namelijk een hele hoop corners wel goed verdedigd."

Desondanks kijkt de jonge doelman ook kritisch naar zichzelf. "Misschien kan ik duidelijk zijn, maar dat is nog niet zo makkelijk. Want communiceren in zo'n vol stadion is best moeilijk en het gaat erg snel tijdens zo'n corner", zei Verbruggen.

Volgens specialist Hoek is er in ieder geval nog geen reden tot paniek bij Oranje. En switchen naar mandekking gaat niet gebeuren, verklapte De Vrij dus al. "Dat is ook niet nodig", concludeert Hoek. "Je hoeft niet te veranderen van strategie, je moet het alleen iets beter uitvoeren."