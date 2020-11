Tour 2021 telt 58 tijdritkilometers en twee Mont Ventoux-beklimmingen

Het etappeschema van de 108ste editie van de Tour de France is bekendgemaakt. Het wordt een ronde die grotendeels in Frankrijk verreden wordt en die, als de omstandigheden het toelaten, op 26 juni begint in Brest en op 18 juli eindigt op de Champs-Elysees.

Het moet specialist Tom Dumoulin goed doen dat er voor het eerst sinds 2017 twee individuele tijdritten gereden zullen worden. Een van 27 kilometer op dag vijf en een van 31 kilometer op de voorlaatste dag. Dit jaar werd het klassement in de laatste tijdrit volledig op z'n kop gezet: Primoz Roglic verloor de gele trui toen aan een ontketende Tadej Pogacar.

Zes bergritten en drie aankomsten bergop

Daarnaast zijn er zes bergritten, drie aankomsten bergop en zes bonusseconden verspreid over diverse bergtoppen. De legendarische Mont Ventoux moet in de elfde etappe zelfs twee keer beklommen worden. Een van de aankomsten bergop is in Tignes, waar hagel- en modderstromen dit jaar een finish in de weg zaten. Er zijn in de hele Tour wel minder klimkilometers dan in de vorige twee edities.

Verder zal de zevende etappe met een lengte van 248 kilometer de langste Tour-rit in twintig jaar worden.

In 2016 maakte de Mont Ventoux voor het laatst deel uit van de Tour de France. Het werd een legendarische dag waarop geletruidrager Chris Froome rennend de berg op moest.