Verkoop Duits deel Tennet van de baan, strop van 1,6 miljard voor kabinet

De verkoop van het Duitse deel van het hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder Tennet aan de Duitse overheid is van de baan. Vanwege de begrotingsproblemen van het Duitse kabinet zijn de onderhandelingen hierover beëindigd.

Tennet zegt nu andere "publieke of private kapitaalmarkten" te gaan zoeken voor de investeringen die nodig zijn in het Duitse hoogspanningsnet. Tennet beheert het volledige hoogspanningsnet in Nederland en een flink deel van het hoogspanningsnet in Duitsland.

Het niet doorgaan van de verkoop levert een directe tegenvaller van 1,6 miljard op de Rijksbegroting op, schrijft demissionair minister Van Weyenberg vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer. De netbeheerder is volledig eigendom van het Nederlandse ministerie van Financiën en de verwachte opbrengst was al meegerekend in het budget.

Energiecrisis

De afgelopen jaren werd er onderhandeld tussen beide overheden over de verkoop van het Duitse deel van Tennet. Duitsland wilde sinds het uitbreken van de energiecrisis als gevolg van de Russische inval in Oekraïne meer controle op de eigen energie-infrastructuur. Nederland zag op tegen de miljardeninvesteringen die nodig zijn voor versterking van het Duitse hoogspanningsnet.

Nu die onderhandelingen zijn beëindigd blijft Tennet voorlopig verantwoordelijk voor de versterking van een flink deel van het Duitse hoogspanningsnet.

Zo moet er een ondergrondse gelijkstroomverbinding gelegd worden van Noord- naar Zuid-Duitsland. Die is nodig om de elektriciteit die wordt opgewekt met grote windmolenparken op het Duitse deel van de Noordzee naar de industrie in Zuid-Duitsland te brengen.

Naar de beurs?

Tennet zelf is nooit een groot voorstander geweest van de verkoop van het Duitse deel, het bedrijf ziet grote voordelen in activiteiten aan beide kanten van de grens. De netbeheerder wordt nu wel geconfronteerd met enorme financieringsvraagstukken voor de komende tientallen jaren. Alleen al voor dit en volgend jaar heeft het bedrijf een bedrag van 25 miljard euro geleend.

Gekeken wordt of Tennet Duitsland naar de beurs kan of dat het verkocht kan worden aan een commerciële partij.