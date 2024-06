NN wordt concurrent van ING en Rabo met eigen betaalrekeningen

Verzekeraar Nationale-Nederlanden gaat met eigen betaalrekeningen en -passen de concurrentie aan met grote banken als ING, Rabo en ABN Amro.

De verzekeraar richt zich vanaf volgend jaar onder de naam Nationale-Nederlanden op particulieren. De bank wordt volledig digitaal.

"Waarom wij dat gaan doen? Omdat wij daar ruimte voor zien in de markt. Als alternatief voor de grote banken. Er is behoefte aan", zegt een woordvoerder. Betalingen kunnen via een app worden gedaan. "Eventueel komt er een betaalpas." Op dit moment lopen al proeven met een klein aantal rekeninghouders.

Logische toevoeging

De betaalmarkt in ons land wordt nu gedomineerd door Rabobank, ING en ABN Amro. Volgens het FD wil Nationale-Nederlanden "een serieus marktaandeel veroveren". Maar hoeveel procent dat zou moeten zijn, daar wil de verzekeraar tegenover de NOS niets over kwijt.

NN heeft zo'n 1,25 miljoen Nederlanders als klant en biedt al pensioen- en beleggingsproducten aan. "Betalen is een logische toevoeging op onze diensten", zegt de ceo van NN, Marcel Zuidam in het FD. "Een manier om de relatie met de klant te verstevigen en te verdiepen."