Wekdienst 20/6: Hoorzittingen beoogde ministers • Laatste training Oranje voor Frankrijk

Wat kun je vandaag verwachten?

De beoogde ministers en staatssecretarissen worden verwacht bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. Ze zullen iets over zichzelf vertellen en daarna kunnen Kamerleden vragen stellen. De hoorzitting moet leiden tot meer transparantie rondom het formatieproces.

De Roemeense president Johannis heeft aangekondigd vandaag meer duidelijkheid te geven over zijn ambitie als topman van de NAVO. De verwachting is dat hij zich terugtrekt, zodat voor Mark Rutte de weg vrij is om secretaris-generaal te worden.

Oranje traint vandaag voor het laatst voordat het elftal het morgen opneemt tegen Frankrijk. Verder staan er vandaag drie wedstrijden op het EK-programma: Slovenië - Servië (15.00 uur), Denemarken - England (18.00 uur) en Spanje - Italië (21.00 uur). Alle wedstrijden zijn live te volgen bij de NOS.

Dit is er vannacht gebeurd:

Een Nederlandse toerist is dood gevonden in een auto op het Griekse eiland Kreta. De auto hing aan de rand van een klif. Griekse media melden dat de man maandag als vermist was opgegeven.

Het is niet duidelijk hoe de man is overleden. Een mogelijkheid waar rekening mee wordt gehouden is dat de man onwel is geworden en geprobeerd heeft het portier van de auto te openen.

Ander nieuws uit de nacht:

Nabestaanden vliegtuigcrashes eisen dat justitie Boeing alsnog vervolgt: Ze hebben het Amerikaanse Openbaar Ministerie gevraagd om de vliegtuigfabrikant te vervolgen voor de twee crashes met een Boeing 737 Max in 2018 en 2019.

Grootste drugsvangst in haven Vlissingen dit jaar: Een man van 27 uit Middelburg is aangehouden als verdachte. Het is de tweede keer in korte tijd dat er in de haven een grote drugsvangst is gedaan.

Stroomstoring in Ecuador grotendeels voorbij, minister wijst naar gebrekkig onderhoud: In sommige delen van het land duurde de storing 20 minuten, in andere regio's duurde het veel langer voor de stroom weer terug was.

En dan nog even dit:

Het is nog onzeker of de Franse aanvaller Mbappé morgen tegen Nederland kan spelen vanwege zijn gebroken neus. Met een masker zoals hieronder in de video zou het in ieder geval makkelijk moeten gaan.