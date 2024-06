Hoorzittingen beoogd bewindslieden van start: kennismaking, met kans op spektakel

De hoorzittingen zijn geïnspireerd op tradities uit de Amerikaanse en Brusselse politiek, al hebben ze daar wel een ander karakter. Vorig jaar mochten Europarlementariërs bijvoorbeeld CDA'er Wopke Hoekstra op de grill leggen voordat hij Eurocommissaris zou worden.

De commissie die erover ging was niet meteen overtuigd en stelde aanvullende schriftelijke vragen. Hoekstra moest daardoor een dag wachten voordat hij wist of hij de baan had.

Het kan ook echt misgaan. Tijdens een vragensessie in 2014 maakte een Sloveense oud-premier geen goede indruk en 112 van de 125 commissieleden van het Europees Parlement stemden tegen haar kandidatuur. Ook in de VS is het zo geregeld dat Senaat na de hoorzitting moet instemmen met de benoeming van onder anderen ministers.

'Spektakelpolitiek'

Zo werkt het hier dus niet, benadrukt CDA-leider Henri Bontenbal, die "Amerikaanse toestanden" vreest. "In Nederland is een minister of staatssecretaris in functie totdat de Kamer het vertrouwen opzegt." Zijn partij doet niet mee aan de hoorzittingen. "Er is al genoeg spektakelpolitiek in Den Haag."

En het is natuurlijk niet ondenkbaar dat er spektakel gemaakt wordt, of er een poging wordt gedaan dit te maken. Want hoewel de sollicitant niet kan worden afgewezen, kunnen Kamerleden hem of haar natuurlijk wel in verlegenheid proberen te brengen of te beschadigen, bijvoorbeeld door kwesties uit het verleden naar boven te halen.