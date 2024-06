Guten Morgen EURO 2024: Spanje treft Italië en De Roon in Studio Fußball

Er was afgelopen zaterdag veel lof voor de 16-jarige Spanjaard Lamine Yamal, die in het duel met Kroatië de jongste speler ooit werd die op een EK in actie is gekomen. "Droomdebuut", zette de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo boven een foto van Yamal op de voorpagina.

Toch werd de jonge aanvaller van FC Barcelona de afgelopen dagen even terug in de realiteit gezet. Yamal, die op 13 juli zeventien jaar wordt, is namelijk nog een scholier en moet tijdens het EK ook 'gewoon' huiswerk maken.

Yamal krijgt online les, iets waar hij als jeugdinternational vaker mee te maken heeft gehad. "Mijn leraar kent mijn programma. Ik heb minder huiswerk zodra ik met mijn team in een kwartfinale sta, maar op een rustdag krijg ik meer opdrachten", vertelt het voetbaltalent.

De Spaanse voetbalbond deelde ook een video waarin Yamal op zijn hotelkamer zijn huiswerk maakt op een tablet.