Grootste drugsvangst in haven Vlissingen dit jaar

In de haven van Vlissingen is ruim 3600 kilo cocaïne onderschept met een geschatte straatwaarde van ruim 270 miljoen euro. Het is de grootste drugsvangst in Zeeland van dit jaar, zegt het OM.

De cocaïne zat verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador met als bestemming Duitsland, meldt het OM. De Zeehavenpolitie heeft een 27-jarige man uit Middelburg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de drugssmokkel. De woning van de verdachte wordt doorzocht. De drugs zijn afgevoerd en vernietigd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een grote drugsvangst wordt gedaan in de haven van Vlissingen. Vorige maand werd er 497 kilo cocaïne onderschept met een geschatte straatwaarde van ruim 37 miljoen euro. Ook toen zaten de drugs verstopt in een lading bananen uit Ecuador en die lading was ook onderweg naar Duitsland.

Ecuador is het nieuwe knooppunt voor de cocaïnetransport naar Europa. Nieuwsuur maakte daar eerder deze video over: