Vermiste Nederlandse toerist dood gevonden in auto op Kreta

Een Nederlandse toerist is dood aangetroffen in een auto op het Griekse eiland Kreta. Het is vooralsnog niet duidelijk waaraan hij is overleden. De politie doet onderzoek.

Griekse media melden dat de man sinds maandag als vermist was opgegeven. De auto waar de 55-jarige man zat hing aan de rand van een klif in de omgeving van het dorpje Koutsounari, in de buurt van de stad Ierapetra. De auto werd met behulp van de brandweer van de klif gehaald. Volgens de Griekse nieuwssite Ekriti was dat een lastige operatie omdat de kans bestond dat het voertuig naar beneden zou storten.

Een mogelijkheid waar rekening mee wordt gehouden is dat de man onwel is geworden en nog geprobeerd heeft de portier van de auto te openen. Er zouden geen sporen zijn aangetroffen die zouden kunnen wijzen op een verkeersongeluk.

Hitte

Op de Griekse eilanden zijn de laatste weken meerdere toeristen om het leven gekomen. In alle gevallen vermoeden de Griekse hulpdiensten dat de hitte hen parten heeft gespeeld. De regio heeft te maken met een bijzonder vroege hittegolf.