Sollicitatiebrieven van ministers openbaar: samenwerken én eigen agenda

De sollicitatiebrieven en cv's van de beoogde ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet-Schoof zijn gepubliceerd. Vanaf donderdag hebben zij gesprekken, zogenaamde hoorzittingen, met de Tweede Kamer. Het is nieuw dat bewindspersonen op deze manier solliciteren op een ambt in het kabinet.

In hun sollicitatiebrieven blikken de aankomende bewindslieden vooruit op hun plannen met het nieuwe kabinet, beschrijven ze hun politieke doelen en hoe zij die persoonlijk zien.

Zo schrijft beoogd minister van Asiel en Migratie Faber (PVV) dat zij "als woordvoerder van de oppositie stevig kan zijn in debatten" maar dat zij begrijpt dat haar uitingen vanaf nu "niet oppositioneel maar ministerieel" moeten zijn.

Ze zegt dat zij aan de slag gaat met de "acute noodsituatie van de asielinstroom". Verder wil zij in de EU bereiken dat Nederland een "opt-out" krijgt, zodat Nederland minder asielzoekers hoeft op te vangen dan is afgesproken.

De beoogde bewindspersonen op Defensie, Brekelmans (VVD) en Tuinman (BBB), zijn eensgezind in hun doelstellingen: steun aan Oekraïne en het defensieapparaat klaar maken voor internationale bedreigingen.

Gewaardeerd worden

En de beoogde minister van Economische Zaken Beljaarts (PVV) wil het vertrouwen van het bedrijfsleven in de politiek verbeteren. "Wat ik vaak hoor(de) is dat menig ondernemer niet het gevoel heeft dat ze gewaardeerd worden, dat er veel over hen gesproken wordt in plaats van met hen, en dat men snakt naar stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid."

Namens NSC is voormalig strafrechter Uitermark de kandidaat-minister van Binnenlandse Zaken. Zij wil luisteren naar "signalen vanuit de samenleving" voor zover het regeerakkoord daar vrijheid voor laat. "Makkelijk is het zeker niet", schrijft ze in haar brief. "Vernieuwing vergt van ons allemaal dat we durven. Durven loslaten, durven vastpakken. Durven veranderen."