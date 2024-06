Wereldgoal Shaqiri niet genoeg voor Zwitserland: 1-1 tegen Schotten

Na twaalf minuten kwam Schotland verrassend op voorsprong, via een perfect uitgevoerde counter. Na een mislukte voorzet van Xherdan Shaqiri staken de Schotten razendsnel het veld over. Scott McTominay schoot op doel en de bal werd van richting veranderd door Fabian Schär: 1-0. De treffer ging in eerste instantie de boeken in als eigen doelpunt, later ging de eer alsnog naar McTominay.

De 1-1 liet niet lang op zich wachten. Anthony Ralston leverde de bal vlak voor de zestien zo in bij Shaqiri, die geen seconde twijfelde en de bal in een keer vol in de kruising schoot. Weer een prachtgoal op dit EK, en een duidelijk signaal naar bondscoach Murat Yakin, die Shaqiri geen speelminuten had gegeven in de eerste groepswedstrijd.

Shaqiri pakt record

Shaqiri scoort nu voor het zesde eindtoernooi op rij. Het is zijn zevende eindtoernooi in totaal, een Zwitsers record. In totaal maakte de middenvelder van het Amerikaanse Chicago Fire vijf EK-goals en vijf WK-goals.

Dan Ndoye dacht na 32 minuten de 2-1 voor Zwitserland te maken, maar hij had buitenspel gestaan toen Manuel Akanji de bal naar hem kopte.