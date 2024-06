Minder hulpgoederen komen Gaza binnen, kinderen lijden aan ondervoeding

In Gaza dreigt een verloren generatie op te groeien, waarschuwen de Verenigde Naties. Tienduizenden kinderen in Gaza zijn ondervoed en hebben medische hulp nodig, maar die kan nauwelijks worden gegeven. Israël laat nog steeds weinig hulpgoederen binnen, waardoor er grote tekorten zijn aan voedsel, drinkwater en medicijnen.

In april kwamen wat meer hulpgoederen de grens over, maar de aanvoer is flink afgenomen sinds het Israëlische leger vorige maand de grens met Rafah bezette en de stad binnentrok. Het leger kondigde deze week aan "tactische pauzes" in te stellen om zo meer hulp binnen te laten, maar het is nog de vraag wat daar van terechtkomt.

Hoewel sommige grensovergangen nog wel open zijn, is de hulp die via die routes binnenkomt "een druppel op de gloeiende plaat", zegt Bushra Khalidi van Oxfam vanuit Ramallah. Om de honger te verlichten gaan enkele vrachtwagens meer of minder het verschil niet maken, zegt ze. Er zijn volgens haar miljoenen extra maaltijden nodig.

Pier tien dagen gebruikt

De tijdelijke pier voor de kust van Gaza werd gepresenteerd als een oplossing voor de nood, maar lijkt een mislukt project te worden. In totaal is de pier, aangelegd door de Amerikanen voor 230 miljoen dollar, nog maar zo'n tien dagen in gebruik zijn geweest, meldt de New York Times. Via deze route zijn slechts enkele tientallen vrachtwagens met voedsel Gaza binnengekomen.