Verhalen uit het ziekenhuis: Moeder en dochter samen op corona-afdeling

Om te ervaren hoe het er aan toe gaat liep NOS-verslaggever Joris van Poppel een dag mee op de corona-afdelingen van het Amphia Ziekenhuis in Breda. En dat leverde bijzonderder verhalen op. Kijk hier bijvoorbeeld naar een gesprek met Jolanda. Zij ligt samen met haar moeder in het ziekenhuis, allebei met corona:

Het aantal nieuwe besmettingen neemt af en ook het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis neemt iets minder snel toe, bleek ook weer uit de cijfers van vandaag . Maar de druk in de ziekenhuizen is nog steeds hoog.

Tijdens zijn dag in het ziekenhuis sprak Joris van Poppel met verschillende artsen en verpleegkundigen over hoe hun werkdagen er nu uit zien: "Het grote voordeel is wel, het is niet nieuw, we weten wat we moeten doen."