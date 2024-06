Is de NAVO-norm van 2 procent wel genoeg? 'Meer nodig dan alleen geld'

Dat de uitgaven voor defensie zijn opgehoogd, van 10,7 miljard in 2023 naar 21,4 miljard in 2024, is een goede stap, maar nog lang niet genoeg. Willen we, zoals demissionair premier Rutte en toekomstig secretaris-generaal van de NAVO zegt, echt "onze eigen broek op kunnen houden", dan moet er meer gebeuren.

Wisselende wensen

Dat betekent niet per definitie meer geld, maar er moet ook gekeken worden naar bijvoorbeeld een andere manier van bedrijfsvoering, stelt De Kruif. "Als we over tien jaar nog een veilige wereld willen hebben, moet je dingen anders doen. Je moet inzetten op innovatie en een efficiëntere manier van bedrijfsvoering."

Daarbij, vult Mengelberg aan, is het vooral belangrijk wáár je het geld aan uitgeeft. En daarin verschillen de NAVO-lidstaten enorm.

"IJsland heeft bijvoorbeeld geen eigen krijgsmacht, terwijl een ander land er weer vier heeft", schetst Mengelberg. "Voor landen als Spanje, Portugal en Italië speelt migratie weer een grote rol, terwijl Turkije terrorisme als grootste dreiging ziet. En voor Finland en de Baltische Staten de Russische dreiging de boventoon voert", aldus de universitair docent. "Vanuit de NAVO is er wel een streven waar die 2 procent naar toe gaat, maar het is echt aan de landen zelf om dat in te vullen. De NAVO kan dat niet afdwingen."

'Reageren altijd veel te laat'

De Kruif en Mengelberg onderstrepen de noodzaak om te blijven investeren in defensie. De Kruif: "Jarenlang hebben we te laat gehandeld. We reageren pas als we met onze rug tegen de muur staan. Je ziet het met Groningen, de toeslagenaffaire en de pandemie. Datzelfde geldt ook voor defensie." En dat geluid klinkt zeker niet voor het eerst.