Miedema praat met meerdere clubs: 'Wil graag ergens opnieuw beginnen'

Wat doet bondscoach Andries Jonker eigenlijk nu al met de dames in Zeist? Er wordt doorgetraind, ook al kwalificeerde Nederland zich niet voor de Olympische Spelen. Pas op 12 en 16 juli staan de eerstvolgende wedstrijden op het programma, in de EK-kwalificatie tegen Italië en Noorwegen.

Miedema begrijpt de keuze van de bondscoach. "Je kan niet vier of vijf weken thuis gaan zitten, vier dagen trainen en verwachten dat we tegen Italië en Noorwegen punten binnenhalen en iedereen fit houden", zegt ze.

Topjaren

Ze is blij om weer bij Oranje te zijn, al voelt het ook gek. "Het is even wennen, een hele andere groep natuurlijk. Ik had mijn vakantie nodig, maar ik ben heel excited om nu weer te kunnen beginnen. Ik voel me goed. Natuurlijk moet ik weer toewerken naar wedstrijdfitness. Maar ik sta er beter voor dan ik de afgelopen maanden heb gedaan."

Oranje gaat daar hopelijk van profiteren in de kwalificatie voor het EK in 2025. En haar nieuwe club? Die wordt vanzelf bekend. "Ik ben 27, als het goed is ga ik in mijn topjaren komen."