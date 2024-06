Farage zit Conservatieven op de hielen met antimigratiecampagne

Volgens de peilingen zit Farage de Conservatieve Partij van premier Sunak op de hielen. Een enkele peiling voorspelt dat hij de regerende Tories al heeft ingehaald en dat zijn partij, Reform UK, nu tweede staat achter Labour.

Een van de Brexitbeloftes was een strenger immigratiebeleid met meer controle over eigen grenzen. Veel Brexitstemmers zijn teleurgesteld over hoe dat heeft uitgepakt. Illegale immigratie via het Kanaal is toegenomen en sinds Brexit kunnen de Britten geen migranten terugsturen naar Frankrijk. Er zitten meer dan 100.000 aanvragers vast in het asielsysteem.

Het plan van de Conservatieven om mensen die illegaal aankomen naar Rwanda te sturen, is nog niet van de grond gekomen. Wel zijn er honderden miljoenen in de deal met de Rwandese overheid gestoken, net als in rechtszaken over de wetmatigheid en de veiligheid van het Rwanda-plan.

'Worden gezien als nummer'

Rishan, die zelf een illegale oversteek naar Engeland maakte toen ze nog maar 17 was, denkt niet dat de kans om naar een ander land gestuurd te worden migranten en asielzoekers afschrikt. "Ik wist hoe gevaarlijk het was. Maar als je op zoek bent naar veiligheid en een betere toekomst, ben je bereid om grote risico's te nemen", vertelt ze.

Rishan ontvluchtte Eritrea en Sudan en kwam via Libië naar Europa. Als oudste kind in het gezin ging ze op zoek naar een betere toekomst, in de hoop dat ze haar familie kon laten overkomen zodra zij een veilige bestemming had bereikt. In Italië en Frankrijk leefde ze op straat, vertelt ze. Via smokkelaars kwam ze uiteindelijk terecht in het Verenigd Koninkrijk. Een van haar reisgenoten overleefde de overtocht niet.

"Ik betaal belasting en draag bij aan dit land", zegt ze. Inmiddels is Rishan afgestudeerd en werkt ze al verpleegkundige in de zorg. "Dat is wat de meeste mensen willen die hier komen." De antimigratietoon in het debat raakt haar. "Mensen worden gezien als nummers, terwijl ze vaak geen enkele andere keuze hebben dan vluchten."