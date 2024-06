Zonder masker traint Mbappé voorzichtig mee richting EK-duel met Oranje

Kylian Mbappé is woensdagavond ondanks zijn gebroken neus gewoon bij de training van het Franse elftal aangehaakt richting de EK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal, van vrijdagavond 21.00 uur.

De gebroken neus van de ster van Frankrijk was met verband afgeplakt. Van het dragen van een masker, waar veel over gesproken wordt, was geen sprake. Over zijn wel of niet meespelen tegen Oranje is geen duidelijkheid.

Afrondoefening

Mbappé deed niet mee aan de gezamenlijke warming-up, op dat moment dribbelde hij wat met de bal op het trainingsveld in Paderborn. Daarna mengde hij zich voorzichtig in een afrondoefening en verliet vervolgens het veld.

Volgens veel Franse media mist de steraanvaller het duel met het Nederlands elftal. Mogelijk verschijnt hij met een gezichtsmasker op het veld voor het laatste groepsduel, met Polen.