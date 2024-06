Politie onderzoekt mogelijke ontvoering van vrouw bij zwembad in IJmuiden

De politie onderzoekt een mogelijke ontvoering van een vrouw gisteren in IJmuiden. De vrouw is nog steeds vermist.

De politie kreeg gisteren vlak voor het middaguur een melding binnen van een verdachte situatie op een parkeerplaats aan de Heerenduinweg in IJmuiden. Lange tijd bleef onduidelijk wat er precies aan de hand was. Na het horen van getuigen gaat de politie nu uit van een mogelijke ontvoering, waarbij geweld is gebruikt.

De regionale omroep NH schrijft dat de vrouw volgens getuigen met geweld in een auto werd getrokken, waarna deze met één of meerdere personen wegreed.

Auto's in beslag genomen

Inmiddels is duidelijk geworden dat er mogelijk drie auto's bij het incident zijn betrokken. Zo is op de parkeerplaats een zilverkleurige of grijze Hyundai Tucson achtergebleven, die in beslag is genomen.

Een tweede auto, een zwarte Volkswagen Golf, werd dinsdagavond teruggevonden in Nieuwegein. De politie is nog op zoek naar een derde auto, een witte Skoda Kodiaq met Spaans kenteken.

Politie op zoek naar getuigen

Naast de verklaringen van getuigen heeft de politie weinig concrete informatie. Zo is niet duidelijk wie de vrouw is en is er niemand als vermist opgegeven. Ook is het mogelijke slachtoffer nog niet gevonden.

Omdat voor de politie nog veel onduidelijk is, zoekt de recherche getuigen. Daarnaast is de politie op zoek naar mensen die camerabeelden van het incident of de betrokken auto's hebben.