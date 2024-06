De Vrij over opstelling Oranje: 'Met vier verdedigers is er meer duidelijkheid'

Het is nog niet duidelijk wie er vrijdag in de basis staan bij het Nederlands elftal in de tweede EK-wedstrijd tegen Frankrijk (aftrap om 21.00 uur), zegt Stefan de Vrij. De verdediger is in elk geval blij met de 4-3-3-formatie. "Met vier verdedigers is er meer duidelijkheid, denk ik."

Bij zijn club Interazionale, waarmee hij zich dit seizoen tot kampioen van Italië kroonde, voetbalt hij met vijf verdedigers, iets wat bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar het EK ook een paar keer deed.

De Vrij: "Wat het belangrijkste verschil is? Met vijf verdedigers is er veel duidelijkheid en communicatie nodig. Je wil niet altijd met vijf man achterop staan, je wil dat spelers agressief naar voren gaan. Dat luistert heel nauw in de samenwerking."

Bij het Nederlands elftal zijn de meeste spelers gewend om met vier verdedigers te spelen, zegt De Vrij. "Ik denk dat het goed is om aan die duidelijkheid vast te houden. maar het is aan de bondscoach hoe we spelen."