De Vrij blij met 4-3-3-systeem Oranje, Malen vindt dat hij 'hoort te spelen'

Het is nog niet duidelijk wie er vrijdag in de basis staan bij het Nederlands elftal in de tweede EK-wedstrijd tegen Frankrijk (aftrap om 21.00 uur), zegt Stefan de Vrij. De verdediger is in elk geval blij met de 4-3-3-formatie. "Met vier verdedigers is er meer duidelijkheid, denk ik."

De Vrij is een vertrouwd gezicht bij Oranje, maar op een basisplaats kon de inmiddels 32-jarige verdediger van Internazionale niet altijd rekenen. Daar kwam vlak voor het EK verandering in. Hij won de concurrentiestrijd met Matthijs de Ligt en speelde zondag tegen Polen (2-1) op soevereine wijze naast Virgil van Dijk in het centrum van de verdediging.

Malen: 'Ik hoor te spelen'

Ook Donyell Malen hoopt op een basisplaats. De aanvaller van Borussia Dortmund zat naast De Vrij tijdens een persmoment. Tegen Polen kwam hij in de 62ste minuut voor Xavi Simons in het veld.

"Ja, ik weet wat ik te bieden heb", aldus Malen. "Ik heb veel zelfvertrouwen, ik hoor te spelen op dit niveau, vanaf de start. Maar de trainer bepaalt. Ik moet gewoon hard werken en rustig blijven."